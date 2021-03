Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Festnahme nach Autodiebstahl

Landkreis Osterholz, Braunschweig (ots)

Festnahme nach Autodiebstahl

Ritterhude/Braunschweig. Nach einem Diebstahl eines Pkw in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Stendorfer Straße (wir berichteten) hat die Polizei drei Männer festgenommen. Am Freitagmorgen wollten Beamte der Autobahnpolizei Braunschweig den gestohlenen Wagen auf der A2 in Richtung Berlin kontrollieren. Die Tatverdächtigen entfernten sich daraufhin jedoch mit hoher Geschwindigkeit und gefährdeten bei der Flucht vor der Polizei noch mindestens einen anderen Verkehrsteilnehmer. Des Weiteren stießen sie mit einer Betonschutzwand zusammen. An der Autobahnabfahrt Helmstedt-Zentrum fuhren die Tatverdächtigen schließlich von der Autobahn ab und gerieten hierbei aus dem Blickfeld der Beamten. Im Rahmen der Fahndung konnte der unbesetzte Pkw dann aber in der Nähe vorgefunden werden. Kurze Zeit später fiel den Beamten ein anderes Auto mit drei Insassen auf, welches zuvor nur mit einem Fahrzeugführer besetzt war. Bei der Überprüfung der Personen erhärtete sich der Tatverdacht, dass diese Personen mit dem Diebstahl des Wagens aus Ritterhude im Zusammenhang stehen. Die Polizei stellte daher die beiden Autos sicher und leitete mehrere Strafverfahren gegen die Tatverdächtigen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell