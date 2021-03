Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei sucht Zeugen nach Streitigkeiten

Landkreis Verden (ots)

Polizei sucht Zeugen nach Streitigkeiten Verden. Am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Straße "Reeperbahn" zu Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Polizei ermittelt derzeit die genauen Hintergründe der Tat und sucht daher Zeugen zu dem Zwischenfall. Diese können sich bei der Polizei in Verden (04231/8060) melden.

