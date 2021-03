Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.03.2021

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Party mit 13 Personen beendet

Gegen 13 Personen leitete die Polizei in der Nacht zu Samstag Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Gegen 22:30 Uhr erhielten die Beamtinnen und Beamten Kenntnis von einer Geburtstagsparty im Stadtgebiet. Vor Ort wurden die 13 Personen gemeinsam in einer Wohnung angetroffen, obwohl sie unterschiedlichen Haushalten angehörten. Die Feier wurde daraufhin aufgelöst.

Ritterhude. Aufbruch von Fahrzeugwaschautomaten - Zeugen gesucht

Zu einem Aufbruch von drei Fahrzeugwaschautomaten kam es zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen. Nach derzeitigen Erkenntnissen begaben sich bislang unbekannte Täter auf einen Waschplatz in der Böcklerallee und hebelten dort die Türen der Automaten auf. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Diebesgut wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht erlangt. Mögliche Zeugen, die auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04292-811740 an die Polizeistation Ritterhude zu wenden.

Ritterhude. Brand in einem Verkaufswagen

Zu einem Brand in einem Verkaufswagen auf dem Wochenmarkt in der Riesstraße kam es am Freitagmorgen gegen kurz nach 8 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachte eine Stichflamme das Feuer. Dieses konnte eigenständig gelöscht werden. Der entstandene Schaden ist bislang unbekannt. Neben der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

