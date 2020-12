FW Dinslaken: Einsatz auf der BAB 3 und andere

Feuerwehr Dinslaken

Am heutigen Montag wurde die Feuerwehr Dinslaken gegen 13 Uhr zu einem Einsatz im Stadtteil Bruch gerufen. Durch einen medizinischen Notfall konnte die Bewohnerin einer Dachgeschoßwohnung dem Rettungsdienst nicht die Tür öffnen. Nachdem die Feuerwehrbesatzung die Tür gewaltsam geöffnet hatte konnte die Patientin versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. In direktem Anschluß an diesen Einsatz wurde die Feuerwehr zu einem brennenden LKW auf der BAB 3 gerufen. An der Einsatzstelle angekommen, zeigte sich, dass lediglich eine Bremse heiß gelaufen war. Da sich die Einsatzstelle in einer Baustelle befand, staute sich der Verkehr stark zurück. Nach circa 30 Minuten konnte die betroffene Fahrbahn wieder freigegeben werden. Parallel zu dem Einsatz auf der BAB 3 kam es im Stadtteil Bruch zu einem Einsatz mit auslaufenden Betriebsmitteln nach einem Verkehrsunfall. Hier wurden die Betriebsmittel abgestreut und aufgenommen. Bei den Einsätzen waren die Einheiten Hauptwache und Hiesfeld beteiligt. Zu den vier Feuerwehreinsätzen wurde der Rettungsdienst zu insgesamt 23 Einsätzen alarmiert.

