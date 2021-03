POL-VER: Mann entblößt sich + Auto gestohlen + Privat genutztes Backhaus gerät in Brand + Mit geklautem Auto unterwegs + Nach Unfall verletzt + Beifahrer leicht verletzt + Polizei sucht Zeugen

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Mann entblößt sich

Osterholz-Scharmbeck. Am Busbahnhof in der Ladestraße sprach ein 36-jähriger Tatverdächtiger am Dienstagmittag, gegen 13:10 Uhr, eine Gruppe von Jugendlichen an und zeigte sein Geschlechtsteil. Der Mann konnte durch die Polizei im Rahmen der Fahndung gefasst werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach Personen aus der Gruppe von Jugendlichen, da deren Identität bisher nicht bekannt ist. Diese werden gebeten, die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/3070 zu kontaktieren.

Auto gestohlen

Ritterhude. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 03:00 Uhr, wurde ein Auto in der Stendorfer Straße gestohlen. Derzeit unbekannte Tatverdächtige öffneten einen schwarzen Audi und fuhren mit diesem vom Grundstück davon. Nach ersten Erkenntnissen dürfte mindestens einer der Unbekannten männlich gewesen sein. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04292/811740 entgegen.

Privat genutztes Backhaus gerät in Brand Lilienthal. In der Straße "Truperdeich" geriet am Donnerstagnachmittag ein privat genutztes Backhaus, welches nicht bewohnt wird, während der Nutzung eines Steinofens aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Zeugen, die den Brand im Bereich des Schornsteins außerhalb des Gebäudes wahrnahmen, alarmierten umgehend die Feuerwehr sowie drei Frauen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befanden. Durch ein größeres Aufgebot der Freiwilligen Feuerwehr konnte der Brand im Anschluss gelöscht werden. Hierfür musste die Straße voll gesperrt werden. Insgesamt wurde durch das Feuer keine Person verletzt. Der Sachschaden wird durch die Beamten auf einen Betrag im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und weitere Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mit geklautem Auto unterwegs

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde der Polizei ein Autofahrer gemeldet, der auf der Bremer Heestraße (L 135/alte B6) in Schlangenlinien fuhr. An der Kreuzung zur Straße "Feldhorst" (L 149) bog der Fahrzeugführer mit einem grauen Skoda nach rechts in Richtung Buschhausen ab und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten hierbei ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei konnte den Mann sowie seine zwei Mitfahrer schließlich in der Hauptstraße (B 74) anhalten und kontrollieren. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Wagen erst wenige Tage zuvor in Bremen entwendet wurde. Der Fahrzeugführer stand außerdem unter dem Einfluss von Drogen und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Blutentnahme und stellte das Auto sicher. Es wurden insgesamt mehrere Strafverfahren eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die durch den Mann gefährdet wurden oder Beobachtungen zur Fahrweise gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck (04791/3070) zu melden.

Nach Unfall verletzt

Ritterhude. In der Straße "Heidkamp" (K 37) kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Autofahrern. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 74-jährige Autofahrerin von der Kreisstraße auf die A27 abbiegen. Hierzu musste sie allerdings verkehrsbedingt abbremsen. Bei einem 77-jähriger Autofahrer setzten zu diesem Zeitpunkt körperliche Beschwerden ein, sodass dieser auf den Pkw der 74-Jährigen auffuhr. Im Anschluss stieß er noch leicht mit einem entgegenkommenden Auto eines 42-jährigen Mannes zusammen. Der 77-Jährige wurde schließlich mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst versorgt. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf mindestens 8000 Euro geschätzt.

Beifahrer leicht verletzt

Schwanewede. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in der Blumenthaler Straße (L 134) zwischen einem 37-jährigen Transporterfahrer und einem 27-jährigen Autofahrer. Als der 27-Jährige auf ein Grundstück abbiegen wollte und dafür seine Geschwindigkeit reduzieren musste, fuhr der 37-Jährige ihm auf. Hierbei wurde der Beifahrer im Auto leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehr als 3000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Schwanewede. Am Freitagmorgen, gegen 08:50 Uhr, fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer mit seinem dunklen Toyota an einer Ampel im Ortskern sehr langsam, sodass mehrere Verkehrsteilnehmer hupten. Der Mann zeigte daraufhin einer Autofahrerin den Stinkefinger und bremste sie mehrfach aus. Während der Fahrt über die Blumenthaler Straße, den Heidkamp und die Herderstraße bis in die Stettiner Straße gefährdete er durch eine rasante Fahrweise vermutlich weitere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Beobachtungen zur Fahrweise gemacht haben oder sogar selbst gefährdet wurden, sich unter Telefon 04209/918650 zu melden.

