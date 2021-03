Polizei Mettmann

POL-ME: 82-Jähriger bei Wechseltrick um Bargeld betrogen - Velbert - 2103014

Mettmann (ots)

Ein 82-Jähriger ist am Montagmittag (01. März 2021) Opfer eines Wechseltrickbetruges geworden. In einem Parkhaus an der Hofstraße in Velbert stahl der Täter dem hilfsbereiten Senior das Scheingeld, als er Münzen in das Portemonnaie zurücklegte. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 13:30 Uhr wurde ein 82-jähriger Velberter in einem Parkhaus an der Hofstraße von einem Mann um das Wechseln von Kleingeld gebeten. Der hilfsbereite Senior überreichte einige Münzen und der Unbekannte legte das Wechselgeld zurück in das Portemonnaie des Seniors. Anschließend entfernte sich dieser in unbekannte Richtung.

Erst später fiel dem Velberter auf, dass aus dem Scheinfach Bargeld entwendet worden war und er informierte folgerichtig die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Betrüger nicht mehr angetroffen werden.

Der Senior beschreibt den Täter folgendermaßen:

- circa 30 Jahre alt - circa 170cm groß - kurze schwarze Haare - schmächtige Statur - gepflegtes Aussehen - sprach gebrochenes Deutsch

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren zu dem Wechseltrickbetrug ein und bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei möchte den aktuellen Fall nutzen, um vor der Diebstahlsmasche der Trickbetrüger eindringlich zu warnen:

- Lassen Sie gegenüber Fremden besondere Vorsicht walten und ihre Hilfsbereitschaft nicht ausnutzen!

- Lehnen Sie im Zweifel entsprechende Anfragen höflich aber bestimmt ab und verweisen Sie auf andere Wechselmöglichkeiten (Geschäfte, jüngere Personen)

- Geben Sie Geldbörse oder Brieftasche auf keinen Fall aus der Hand. Lassen Sie auch nicht in diese hineingreifen und helfen Sie mit Wechselgeld nur aus, wenn Sie den Zugriff auf ihr Eigentum tatsächlich verhindern können

- Bedenken Sie: Diebesfinger sind meist schnell und sehr geübt im Zugriff!

- Führen Sie nicht unnötig hohe Bargeldsummen mit sich!

- Melden Sie Straftaten und verdächtige Beobachtungen unverzüglich Ihrer örtlichen Polizei. Wählen Sie dazu ruhig den Polizeinotruf 110!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell