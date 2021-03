Polizei Mettmann

POL-ME: Duo beraubt 81-Jährige - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2103012

Mettmann (ots)

Am Montagabend (01. März 2021) wurde eine 81-Jährige im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße in Ratingen von einem Duo beraubt. Die beiden jungen Männer stahlen einen Rollkoffer und ließen die glücklicherweise nur leicht verletzte Seniorin zurück. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 19:00 Uhr begab sich eine 81-jährige Ratingerin in den Keller des Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße in Ratingen-West, um einen Rollkoffer, gefüllt mit persönlichen Papieren, zu holen. Im Erdgeschoss bemerkte sie vor der Haustür zwei junge Männer, die sie mit Handzeichen baten, eingelassen zu werden. Die Seniorin öffnete die Haustür und wurde unmittelbar von einem der Täter geschubst, so dass sie zu Boden fiel. Der zweite Täter stahl den Rollkoffer, den die Dame zuvor neben sich abgestellt hatte. Gemeinsam floh das Duo mitsamt der Tatbeute fußläufig in Richtung Westtangente.

Die Ratingerin wurde glücklicherweise durch den Sturz nur leicht verletzt. Die Polizei leitete unmittelbar eine Nahbereichsfahndung nach den Tätern ein, welche jedoch ergebnislos blieb.

Die 81-Jährige beschreibt die flüchtigen Räuber wie folgt:

1. Person:

- circa 25-30 Jahre alt - kurze schwarze Haare, an den Seite abrasiert - kräftige Statur - osteuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit glänzend schwarzer Jacke und schwarzer Hose

2. Person:

- circa 20-23 Jahre alt - kurze schwarze Haare, an den Seiten abrasiert - schlanke Statur - südeuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit blauer Hose mit Löchern

Die Polizei leitete ein Strafverfahren zu dem Raubgeschehen ein und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Duo tätigen können, oder den Raub beobachtet haben, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell