Polizei Wuppertal

POL-W: W - Auto stößt mit Bus zusammen

Wuppertal (ots)

Am 19.01.2021, um 08:00 Uhr, kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Bus, bei dem noch ein weiteres Auto in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eine 26-jährige Frau aus Velbert fuhr mit ihrem grauen VW Golf die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Osten, als sie auf Höhe der Straße Vogelsaue einem weißen Fiat 500 linksseitig ausweichen musste, der verkehrsbedingt vor ihr auf der Fahrbahn hielt. Während des Ausweichmanövers streifte der VW zunächst den Fiat und geriet dann auf die Gegenspur. Der Fahrer (39) eines entgegenkommenden Busses konnte nicht mehr ausweichen. Bei der folgenden Karambolage verletzte sich der Busfahrer leicht. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Straße gesperrt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.(jb)

