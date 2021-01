Polizei Wuppertal

POL-W: W Tätlicher Angriff auf Polizisten am Berliner Platz

Wuppertal (ots)

Gestern (17.01.2021), gegen 14:20 Uhr, kam es in Wuppertal zu einem Angriff auf zwei Polizeibeamte. Eine Polizistin und ein Polizist kontrollierten am Berliner Platz einen Fahrzeugführer. Unvermittelt griff sie ein an der Kontrolle Unbeteiligter 27-Jähriger von hinten an. In der Folge schlug und trat er auf die Beamten ein. Mit Hilfe weiterer Kräfte konnte er letztlich dem Gewahrsam zugeführt werden. Ihn erwarten eine Strafanzeige und die Ermittlungen der Kriminalpolizei, um die Gründe für sein Verhalten zu klären. Die angegriffenen Polizisten mussten zur ambulanten Behandlung ein Krankenhaus aufsuchen. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell