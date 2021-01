Polizei Wuppertal

POL-W: SG Trickbetrüger gehen leer aus

Wuppertal (ots)

Gestern (14.01.2021), kam es in Solingen Ohligs zu einem Trickbetrug, der Dank der aufmerksamen Mitarbeiterin einer Bank fehlschlug. Ein Täter meldete sich telefonisch bei seinem Opfer und gab sich als Sohn aus, der wegen eines Unfalls dringend eine größere Menge Bargeld benötige. Weiter gab der Mann an, in Untersuchungshaft zu sitzen und das Geld für die Kaution zu brauchen. Nach diesem ersten Gespräch folgten zwei weitere Anrufe, die vorgeblich von der Po-lizei und der Staatsanwaltschaft ausgingen. Überzeugt vom Wahrheitsgehalt versuchte die ältere Dame Geld von ihrer Bank abzuheben. Der Bankmitarbeiterin fiel der hohe Geldbetrag auf und sie erkundigte sich nach dem Hintergrund. In der Folge ermittelt nun die Kriminalpolizei, um die Betrügern aus der Anonymität zu holen. Die Polizei warnt vor Trickbetrügern! -Seien Sie vorsichtig, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. -Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist und rufen sie diesen unter der Ihnen bekannten Nummer zurück. -Übergeben sie kein Geld an unbekannte Personen. -Sollten Sie Zweifel haben, informieren Sie die Polizei über die Notrufnummer 110. (sw)

