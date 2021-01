Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub am Bahngleis - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (14.01.2021) meldete sich ein 61-jähriger Wuppertaler bei der Polizei und meldete einen Raubüberfall, der gegen 09:10 Uhr am Barmer Bahnhof auf Gleis 3 und 4 stattgefunden hatte. Drei unbekannte Männer griffen den 61-Jährigen von hinten an. Sie traten dem Mann die Beine weg und entrissen ihm seinen Rucksack. Dann flüchteten sie in Richtung Bahnhofsgebäude. Das Opfer konnte kurze Zeit später seinen Rucksack aus einem dortigen Abfalleimer entnehmen. Geldbörse und Mobiltelefon fehlten. Die Täter waren circa 18-25 Jahre und 180 cm groß. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0202-284-0 entgegen. (hm)

