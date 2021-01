Polizei Wuppertal

POL-W: SG Auto überschlug sich und landete im Graben

Wuppertal (ots)

Eine 21-jährige Mercedesfahrerin fuhr gestern (14.01.2021, 23:51 Uhr) auf dem Balkhauser Weg in Richtung Solingen, als sie einen vorausfahrenden Ford überholte und es dabei zum Unfall kam. Beim Überholvorgang in einer Rechtskurve touchierte der Mercedes den Ford, so dass die Solingerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Ihr Mercedes überschlug sich und landete im Grünstreifen. Die 21-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Ihr 24-jähriger Beifahrer sowie der 22-jährige Fordfahrer und dessen Beifahrer (26) blieben unverletzt. Der Mercedes musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 41.500 Euro. (hm)

