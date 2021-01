Polizei Wuppertal

POL-W: W Feuer in einem Schreinereibetrieb in Solingen

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (14.01.2021, gegen 05:00 Uhr), kam es in einem Schreinereibetrieb mit angrenzendem Mehrfamilienhaus auf der Merscheider Straße in Solingen zu einem Brand. Der Feuerwehr gelang es, das im Vollbrand befindliche Gebäude zu löschen und alle Bewohner aus ihren Wohnungen zu evakuieren. Sie wurden vorübergehend in einem Bus der Verkehrsbetriebe untergebracht. Der Grund der Brandentstehung ist bislang unklar. Die Ermittler des Kriminalkommissariats haben ihre Arbeit zur Ursachenforschung aufgenommen. Unterstützt werden sie dabei von einem Brandsachverständigen. Für die Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Merscheider Straße zwischen 05:10 Uhr und 07:00 Uhr Stunden komplett gesperrt werden. (sw)

