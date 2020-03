Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Katze gerettet - Auto kaputt

Freiburg (ots)

Eine junge Autofahrerin fuhr am späten Mittwochabend, 04.03.2020, durch Simonswald. Eine plötzlich querende Katze veranlasste sie stark zu bremsen und auszuweichen, was zur Folge hatte, dass die junge Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Sie kam von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. An ihrem Auto entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf etwa 6.000 Euro schätzt. Das Auto war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Zu einer Kollision mit der Katze kam es nicht. Die Polizei rät bei solchen Situationen, keine riskanten Fahrmanöver einzuleiten. Sinnvoll ist es, kontrolliert die Geschwindigkeit zu verringern und das Fahrzeug zu stabilisieren (Lenkrad festhalten).

