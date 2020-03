Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Anhänger angezündet - Bewohner kann Feuer löschen - kein Schaden

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 05.03.2020, haben Unbekannte in Bad Säckingen einen Anhänger angezündet. Gegen 01:15 Uhr war das Feuer in der Bergseestraße entdeckt worden. Einem dort wohnenden Mann gelang es, mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Ein Sachschaden am Anhänger und am Gebäude konnte so vermieden werden, jedoch wurde durch das Löschpulver der Eingangsbereich des Hauses sowie zwei geparkte Autos und ein Motorrad verunreinigt. Unbekannte dürften die Ladung des Anhängers, die aus Bauschutt und auch Zeitungsprospekten bestand, angezündet haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell