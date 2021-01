Polizei Wuppertal

POL-W: SG Einbrüche in Solingen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (14.01.2021) drangen unbekannte Täter in der Zeit von 04:00 bis 07:00 Uhr an der Kronprinzenstraße in Solingen in die Räumlichkeiten eines Schnellrestaurants ein, brachen einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Die Täter verteilten anschließend im Restaurant großflächig Feuerlöschpulver aus einem vorgefundenen Feuerlöscher. An der Stresemannstraße hebelten Unbekannte am 14.01.2021, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:40 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten in die Wohnräume. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld, Goldschmuck und Parfümflaschen. Die Kriminalpolizei Solingen bittet Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

