POL-VER: Pressemeldung vom 07.03.2021

Landkreis Verden:

Alkoholisiert mit Auto unterwegs

Achim. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer hatte in der Nacht zu Sonntag scheinbar zu tief ins Glas geschaut. Die Achimer Polizei kontrollierte den Peugeotfahrer, weil dieser aufgrund seiner Fahrweise auffiel. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Neben einem Strafverfahren droht ihm der Führerscheinentzug.

Heiße Asche entzündet Gartenhütte

Achim. Unsanft geweckt wurde ein 58-jähriger Mann in der Nacht zum Sonntag, als er feststellen musste, dass der Gartenzaun seiner Ferienwohnung brannte. Während seiner Löschversuche griff der Brand zudem auf die benachbarte Gartenlaube über. Der Brand könnte durch Glutnester entstanden sein, die sich in einer tagsüber betriebenen Feuerschale befunden haben. Der Mann wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Lkw brennt komplett aus

Achim. Aus bisher unbekannter Ursache geriet in der Nacht zu Sonntag ein geparkter Lkw auf dem Parkplatz des TSV Bierden in Brand. Trotz umfangreicher Löscharbeiten brannte der Lkw komplett aus. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der Lkw beschlagnahmt. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt das Polizeikommissariat Achim unter der Tel. 04202-9960 entgegen.

Verkehrsunfallflucht auf dem LIDL-Parkplatz

Verden. Auf dem Parkplatz des LIDL-Verbrauchermarktes in der Straße Johanniswall in Verden wurde am Samstag zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr ein geparkter PKW angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Osterholz:

Dach von Wintergarten beschädigt

Osterholz-Scharmbeck. Zu einer Sachbeschädigung kam es am Samstagabend in der Straße "Hardlage". Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen bislang unbekannte Täter gegen 21:30 Uhr Steine auf das Dach eines Wintergartens. Hierdurch wurde dieses beschädigt und es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nun nach möglichen Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Hinweise werden vom Polizeikommissariat Osterholz unter der Rufnummer 04791-3070 entgegengenommen.

Sachbeschädigung an Zaun

Schwanewede. Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag wurde ein neu verflochtener Zaun im Ortsteil Beckedorf beschädigt. Unbekannte Täter verursachten auf bislang nicht bekannte Weise in der Straße "Schwankenfurth" Schäden an einem Element des geflochtenen Weidenzauns. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeistation Schwanewede unter der Telefonnummer 04209-918650 entgegen.

