POL-KS: Opfer begegnet dreistem Dieb im Treppenhaus: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Eine für wenige Minuten angelehnte Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus nutzte am gestrigen Montagnachmittag ein bislang unbekannter Täter und stahl blitzschnell Bargeld aus einer in der Wohnung abgelegten Geldbörse. Beim Verlassen des Hauses war der dreiste Dieb anschließend der Bewohnerin im Treppenhaus begegnet. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der alarmierten Polizei fehlte von dem geflüchteten Täter bereits jede Spur. Die ermittelnden Beamten der Kasseler Polizei sind nun auf der Suche nach Zeugen und erbitten Hinweise auf den Täter, von dem eine Beschreibung vorliegt.

Wie die bestohlene Seniorin den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord schilderte, ereignete sich der Diebstahl in der Naumburger Straße, Ecke Philippistraße, gegen 14:15 Uhr. Zu dieser Zeit hatte sie den Bürgersteig vor dem Haus gekehrt und währenddessen unglücklicherweise die Haustür sowie ihre Wohnungstür offenstehen lassen. Diesen Umstand nutzte der unbekannte Täter und schlich sich unbemerkt in das Mehrparteienhaus. Als die betagte Frau kurze Zeit später zurück ins Haus ging, kam ihr im Treppenhaus der fremde Mann entgegen. Anschließend bemerkte sie den Diebstahl des Geldes aus ihrer Wohnung. Gegenüber den Polizeibeamten beschrieb das Opfer einen ca. 30 Jahre alten und 1,85 Meter großen Mann mit normaler Figur und mitteleuropäischen Äußeren, der einen grauen Jogginganzug mit rotem Schriftzug auf der Brust trug. Der Unbekannte flüchtete in die Philippistraße und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100.

