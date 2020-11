Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

SprockhövelSprockhövel (ots)

Am 21.11.2020, gegen 12:25 Uhr, kam es in Haßlinghausen zu seinem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 25-jährige Fahrzeugführerin eines Skodas übersah beim Ausfahren einer Gundstücksausfahrt in die Schmiedestraße den von links kommenden Piaggio Motorroller eines 62-jährigen Wuppertalers. Durch den Aufprall kam es zu einem Sturz des Rollerfahrers. Dieser verletzte sich leicht und konnte eigenständig ein Krankenhaus aufsuchen.

