Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl von Genussmitteln

Landkreis Osterholz (ots)

Diebstahl von Genussmitteln

Lilienthal. Zu einem Einbruch kam es am Wochenende in ein Reihenhaus in der Pillauer Straße. Derzeit unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und entwendeten Genussmittel aus dem Wohnhaus. Danach flüchteten die Täter vom Tatort.

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, öffneten unbekannter Täter ebenfalls gewaltsam eine Tür eines Wohnhauses und entwendeten Genussmittel in geringer Menge. Das Haus befindet sich hierbei im Grasdorfer Damm. Auch hier entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den beiden Taten und sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Diese nimmt die Polizei unter Telefon 04298/465660 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell