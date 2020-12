Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 321 bei Pampow

RostockRostock (ots)

Am 24.12.2020 gegen 12:05 Uhr kam es auf der Bundesstraße 321 bei Pampow zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger, aus der Region stammender Fahrzeugführer, befuhr die B 321 von Schwerin kommend in Richtung Warsow. Nach jetzigem Ermittlungsstand überfuhr er dabei vermutlich eine "Rot" zeigende Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Abzweig Holthusen. Ein 47-jähriger PKW-Fahrer überquerte zu dem Zeitpunkt die B 321 von Pampow kommend in Richtung Holthusen bei Grün zeigender Ampel. Auf der Kreuzung kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem seitlichen Zusammenstoß. In weiterer Folge stieß der Unfallverursacher gegen drei weitere PKW, welche an der Kreuzung in Fahrtrichtung Schwerin standen. Der 47-jährige deutsche Fahrer des zweiten PKW verstarb noch an der Unfallstelle. Insgesamt wurden 8 Personen mit leichten Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Es entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 60.000 Euro. Matthias Mörer Dienstgruppenleiter Polizeirevier Hagenow

