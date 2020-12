Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Pferd auf der B105

RostockRostock (ots)

Auf der Bundesstraße 105 Höhe Purkshof ist am Donnerstagmorgen gegen 04:30 Uhr ein Pony mit einem Auto kollidiert. Zuvor waren drei der vier Ponys aus dem nahe gelegenen Karls Erlebnis-Dorf entlaufen. Eines der Tiere lief auf die Bundesstraße und pralle mit einem herannahenden Opel Agila zusammen. Die Fahrzeugführerin kam mit einem Schrecken davon, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Der Verkehr musste für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden, um die entlaufenen Pferde zu ergreifen. Alle drei Tiere konnten letztlich mit Hilfe der Polizei eingefangen werden. Das bei dem Zusammenstoß mit dem Auto verletzte Pferd wird in weiterer Folge durch einen Tierarzt behandelt. Hannes Zilinski Schichtführer Polizeirevier Sanitz

