Polizei Bochum

POL-BO: Drei Motorradunfälle auf Bochumer Stadtgebiet

Bochum (ots)

Gleich drei schwere Motorradunfälle innerhalb von fünf Stunden verzeichnete die Bochumer Polizei am 5. August 2020.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 15.25 Uhr im Bereich Wittener Straße / Ferdinandstraße.

Ein 54-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Auto auf der Wittener Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Ferdinandstraße hielt der Mann vor einer roten Ampel an.

Ein hinter ihm fahrender 46-jähriger Kradfahrer aus Bochum fuhr auf den Pkw auf und stürzte. Er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der zweite Unfall wurde an der Westenfelder Straße 130 gemeldet. Gegen 18.40 Uhr fuhr ein 38-jähriger Bochumer mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände nach links auf die Westenfelder Straße in Richtung A40.

Zeitgleich war ein 24-jähriger Bochumer mit seinem Krad auf der Westenfelder Straße, ebenfalls in Richtung A40, unterwegs. Der 24-Jährige versuchte auszuweichen, verlor jedoch die Kontrolle über sein Zweirad. Er rutschte gegen den Pkw und wurde schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der dritte Unfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr an der Heinrich-Gustav-Straße 131 in Bochum-Werne.

Eine 19-jährige Kradfahrerin aus Münster fuhr auf der Heinrich-Gustav-Straße in Richtung Hölterweg.

In Höhe der Hausnummer 131 hielt die junge Frau vor einer roten Ampel an.

Ein hinter ihr fahrender 19-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Pkw auf das Krad auf.

Die 19-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch Fahrbahnsperrungen. Das Verkehrskommissariat hat bei allen drei Unfällen die Ermittlungen aufgenommen.

