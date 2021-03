Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: In Wohnung eingebrochen + Bei Unfall schwer verletzt + Unfallfahrer entfernt sich

Landkreis Verden (ots)

In Wohnung eingebrochen

Verden. In der Labiaustraße kam es am Montagvormittag zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Derzeit unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten die Wohnung. Inwiefern die Unbekannte Beute machen konnten, ist momentan nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Diese nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Bei Unfall schwer verletzt

Achim. Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Montagnachmittag in der Hauptstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 70-jähriger Autofahrer von der Autobahnabfahrt Achim-Nord (A 27) auf die Hauptstraße (L 167) in Richtung Achim abbiegen. Hierbei übersah er die aus Richtung Achim kommende 28-jährige Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß musste die 28-Jährige mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Die Freiwillige Feuerwehr wurde aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe ebenfalls alarmiert. Die Polizei schätzt den Sachschaden derzeit auf etwa 15.000 Euro. Die Unfallstelle war für die polizeiliche Unfallaufnahme sowie die Reinigungs- und Abschlepparbeiten zeitweise voll gesperrt.

Unfallfahrer entfernt sich

Oyten. Am Montagabend, gegen 22:50 Uhr, machte ein 37-jähriger Lkw-Fahrer eine Pause beim Parkplatz "Thünen" auf der A1 in Richtung Münster. Währenddessen fuhr ein derzeit unbekannter Lkw-Fahrer gegen den Außenspiegel des 37-Jährigen und beschädigte ihn hierdurch. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte ohne anzuhalten. Zeugen zu dem Verkehrsunfall melden sich bitte bei der Autobahnpolizei Langwedel (04232/945990).

