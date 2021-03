Polizei Hagen

POL-HA: Mann kommt nach Randale in das Polizeigewahrsam

Hagen (ots)

Ein 20-Jähriger wurde am Donnerstag von der Polizei in Gewahrsam genommen, da er mehrfach auf der Fahrbahn über den Graf-von-Galen-Ring lief und sich so selbst gefährdete. Gegen 22:45 Uhr musste mehrere Fahrzeuge bremsen und stehen bleiben, um ihn nicht anzufahren. Der Mann klopfte im weiteren Verlauf mehrfach auf die Motorhaube eines geparkten Autos und schrie lautstark herum. Auf die eingesetzten Polizisten reagierte er zunehmend aggressiver. Der 20-Jährige, der wegen des Handels mit Betäubungsmitteln ein Bereichsbetretungsverbot für den Bahnhofsbereich hat und gegen das er somit am Donnerstagabend verstieß, wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Der Mann stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Das Gerät zeigte rund 1,7 Promille an. Er erhielt eine Anzeige. (arn)

