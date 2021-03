Polizei Hagen

POL-HA: Zehn Minuten nach Entlassung aus Gewahrsam Polizisten beleidigt

Hagen (ots)

Am Mittwoch befanden sich zivile Beamte der Polizei Hagen am Hauptbahnhof (Bahnhofstraße/ Graf-von-Galen-Ring). Dort konnten die Polizisten gegen 14:45 Uhr einen 22-Jährigen bei einem Handel mit Cannabis beobachten. Der 46-jährige Käufer und der Halver wurden umgehend kontrolliert. Die Polizisten fanden weitere deponierte Tütchen Cannabis, die der 22-Jährige versucht hatte zu verstecken. Im weiteren Verlauf wurde er vorläufig festgenommen. Nachdem der Halver am Donnerstag gegen 10:30 Uhr aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde, traf er erneut auf die Beamten vom Vortag. Er schrie sofort lautstark herum und beleidigte die Einsatzkräfte mit den Worten "Hurensöhne" "Rassisten" "fickt euch" und "Nazis". Im Bereich der Feithstraße sagte er, dass er sich nun auf dem Weg zum Bahnhof macht, obwohl er am Mittwoch ein Bereichsbetretungsverbot erhalten hatte. Die Polizisten brachten den Mann aufgrund seines angekündigten Fehlverhaltens und der Beleidigungen rund 10 Minuten nach der Entlassung zurück in das Polizeigewahrsam. Der Käufer der Betäubungsmittel sowie der 22-Jähriger erhielten Strafanzeigen. (arn)

