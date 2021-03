Polizei Hagen

POL-HA: Mann im Auto sitzend mit Betäubungsmitteln angetroffen

Hagen (ots)

Im Eselweg saß am Mittwochabend ein Mann in seinem geparkten Auto, der sich versuchte zu ducken, als ein Streifenwagen an ihm vorbeifuhr. Die Beamten hielten an, um den 20-Jährigen zu kontrollieren. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine Flasche mit hochprozentigem Alkohol, zusätzlich lag auf dem Boden an der Fahrerseite ein frischer Rest eines Joints. Der Hagener stimmte einem freiwilligen Drogenvortest zu. Es zeigte sich, dass er Cannabis konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest verlief hingegen negativ. Der 20-Jährige händigte den Beamten freiwillig ein Druckverschlusstütchen mit Cannabis aus. Im Auto befanden sich zudem zwei weitere Tütchen. Der Hagener gab an, dass er nicht mit dem Auto gefahren sei, sondern nur in diesem gesessen und den Joint geraucht habe. Er erhielt eine Strafanzeige. (arn)

