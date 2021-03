Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen

Hagen (ots)

Mittwochabend kam es in Hagen zu einer häuslichen Gewalt zum Nachteil einer Frau. Die Hagenerin wurde von ihrem 24-jährigen Ehemann bei einem Streit verletzt, er wurde später durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Er hatte zunächst mit der rechten Faust die Glasscheibe der Küchentür eingeschlagen. Anschließend habe er sie an den Haaren gepackt und über den Flurboden gezogen. Als die Polizei hinzukam gab sie an, dass es bereits in der Vergangenheit zu körperlichen Übergriffen gekommen war. Der 24-Jähriger wurde der Wohnung verwiesen und erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot. Als er die Gelegenheit bekam im Beisein der Beamten ein paar Dinge einzupacken, wurde er zunehmend aggressiv. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung der Wohnungsverweisung wurde der Mann in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Die Beamten fertigten eine Anzeige gegen den Hagener. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell