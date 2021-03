Polizei Hagen

POL-HA: Rollerdieb verursacht Unfall und flüchtet zu Fuß

Hagen (ots)

Mitarbeiter der Stadt Hagen wurden am Dienstag (23.03.2021) in Haspe Zeugen einer Unfallflucht mit einem geklauten Roller. Als die beiden Männer die Werkstraße / Hüttenplatz befuhren, wurden sie von einem unbekannten Rollerfahrer überholt. Dieser sah sich während der Fahrt um, kollidierte dann mit einem dort geparkten Auto und stürzte. Als anwesende Personen dem verunfallten Mann helfen wollten, stand dieser auf und lief davon. Kurz darauf ist dann ein ebenfalls bislang unbekannter Mann, der sich in der Nähe der Unfallstelle aufgehalten hat, zu dem Roller gegangen und hat sich drauf gesetzt. Er ist dann in unbekannte Richtung weg gefahren. Der erste Fahrer trug eine weiße Jacke und schwarze Schuhe. Den zweiten Mann konnten die Zeugen nicht näher beschreiben. Während der Unfallaufnahme meldete sich der Besitzer des Rollers bei den Polizeibeamten und sagte ihnen, dass er das Fahrzeug vor einem Haus am Hüttenplatz abgestellt und eine Verwandte besucht hatte. Den Schlüssel ließ er wegen eines technischen Defekts stecken. Als er in dem Haus war, hörte er einen Knall von draußen und sah dann den Roller auf der Straße liegen. Der 20-jährige Hagener konnte den Beamten weder Hinweise zu dem Unfallverursacher noch zu dem Mann, der dann mit dem Roller weggefahren ist, geben. Es stellte sich weiterhin heraus, dass für das Fahrzeug keine Versicherung bestand. Die Polizisten leiteten Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Diebstahl von Kraftfahrzeugen und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell