Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 14.11.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am Freitag, dem 13.11.2020, wurde gegen 12:30 Uhr auf der Alten Bundesstraße in Emstek ein 20-jähriger Führer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Heranwachsende nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der 20-Jährige aus der Gemeinde Großenkneten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Kokain und Amphetamin. Dem Beschuldigten wurde zur weiteren Beweisführung durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet; die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Emstek - Fahrt mit unversichertem E-Scooter Ebenso wurde am Freitagmittag ein 24-jähriger Mann aus der Gemeinde Emstek, der mit seinem E-Scooter die Otto-Hahn-Straße in Emstek befuhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass das Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert war. Gegen den Emsteker wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt auf dem E-Scooter wurde ihm untersagt.

Löningen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Polizei sucht Zeugen Am Freitagabend kam es gegen 20:30 Uhr im Alten Postweg in Löningen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-115 entgegen.

Löningen - Brand eines Pkw Am frühen Samstagmorgen, gegen 4:00 Uhr, geriet ein in der Straße Am Mühlenbach in Löningen geparkter Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehr Löningen rückte mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar.

