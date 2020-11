Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizei Vechta vom 14.11.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Trunkenheit im Straßenverkehr Am Samstag, den 14.11.2020, gegen 03:15 Uhr, befuhr ein 23- jähriger Vechtaer mit seinem Pkw die Falkenrotter Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Verstöße gegen die Maskentragepflicht Freitagnacht gegen 00:40 Uhr stellte die Polizei zwei 16-jährige Mädchen und einen 18-jährigen jungen Mann aus Vechta vor einem Kiosk in der Großen Straße fest, die entgegen der aktuellen Allgemeinverfügung des Landkreises Vechta nicht die hier erforderliche Mund-Nasenbedeckung trugen. Im Vorfeld waren die Personen bereits im Rahmen eines anderen Einsatzes auf die Maskenpflicht hingewiesen worden. Gegen die Personen wurden jeweils Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lohne Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person Eine 20-jährige Frau aus Rheine befuhr am Freitag gegen 15:50 Uhr die Dinklager Landstraße in Richtung Märschendorf. Als sie in Höhe der Bokerner Straße verkehrsbedingt halten musste, fuhr ein 29-Jähriger aus Badbergen auf den Pkw auf. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Vechta - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten Weil er vermutlich zu schnell fuhr, geriet ein 30-jähriger Lohner am Freitag gegen 16:05 Uhr auf der Straße An der Dadau in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An dem Pkw und dem Baum entstand leichter Sachschaden.

