Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Friesoythe für den Nordkreis vom 13./14.11.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruchdiebstahl in Vereinsheim In der Zeit zwischen 11.11.20, 16 Uhr und 13.11.20, 15:15 Uhr wurde in das Vereinsheim des Friesoyther Modellbauclubs am Modellflugplatz eingebrochen. Es wurde Bargeld entwendet. Am Vereinsheim entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 150 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 13.11.2020, gegen 16:08 Uhr kam es auf der Deichstraße in Barßel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mofa-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 16-jähirge Barßeler befuhr mit seinem Mofa die Deichstraße und beabsichtigte nach rechts in den Lerchendamm abzubiegen. Dazu verringerte er seine Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Die nachfolgende 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Ostrhauderfehn erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den 16-Jährigen auf. Durch den Verkehrsunfall wurde der 16-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Barßel - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel Am 13.11.2020, gegen 22:40 Uhr kontrollierte eine Streife auf der Oltmann-Strenge-Straße einen 20-jährigen Pkw-Fahrer aus Barßel. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Barßeler unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Dem 20-jährigen Barßeler musste im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Weiterfahren durfte er nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe

-ESD-

Grüner Hof 59

26169 Friesoythe



Telefon: 04491/93160



Boss, PHK



E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell