POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Kellerbrand

Ein Kellerbrand war der Grund weshalb die Polizei und die Feuerwehr am Dienstagabend in Mosbach ausrückten. Gegen 19.30 Uhr brach ein Feuer im Keller eines Wohnhauses in der Hebelstraße aus. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte diese den Brand zeitnah löschen und damit schlimmeres verhindern. Die sechs Bewohner wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ursache des Kellerbrands ist vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

