Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Unfall im Lennetal leicht verletzt

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Motorrad im Lennetal verletzte sich am Mittwoch (24.03.2021) ein 18-Jähriger Mann leicht. Als der Herdecker gegen 08.45 Uhr mit seiner Honda die Buschmühlenstraße befuhr, wartete vor ihm auf der Fahrbahn ein 36-Jähriger Mann mit einem Ford Transit darauf, nach links in die Profilstraße abbiegen zu können. Als sich der Motorradfahrer dazu entschloss, den Kleintransporter zu überholen, bog dieser ab und es kam aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 18-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der 36-jährige Lüdenscheider blieb unverletzt, an seinem Auto entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

