Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Frau? - Die Gesuchte hat sich der Polizei gestellt

Hannover (ots)

Mithilfe von Bildern, die an einem Bankautomaten im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald entstanden sind, hat die Polizei öffentlich nach einer unbekannten Täterin gefahndet. Diese steht im Verdacht, am 16.10.2020 mit der EC-Karte eines 24 Jahre alten Hannoveraners, die er zusammen mit seiner Geldbörse am gleichen Tag vermeintlich verloren hatte, mehrfach Geld an Bankautomaten an der Vahrenwalder Straße und der Grabbestraße abgehoben zu haben.

Am Dienstag, 02.03.2021, gegen 13:30 Uhr stellte sich die gesuchte Frau (57) in der Polizeistation Sahlkamp der Polizei und gestand die Tat. Sie übergab den Beamten auch die Geldbörse des 24-Jährigen.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe und die zahlreichen Hinweise. /nash, ram

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4851569

