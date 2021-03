Polizei Hagen

POL-HA: Auto in Eilpe mit unbekannter Substanz verschmutzt - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte beschmutzten in dem Zeitraum von Dienstag (23.03.2021) bis Mittwoch (24.03.2021) in der Straße Riegerbusch das Auto eines 31-jährigen Mannes mit einer unbekannten Substanz. Der Hagener hatte seinen schwarzen Mercedes gegen 18.00 Uhr des Vortages auf einem Garagenhof abgestellt und stellte am nächsten Tag um 12:30 Uhr die Verschmutzung fest. Unbekannte hatten das Dach und die Heckklappe des Fahrzeugs mit etwas beschmiert, das durch die Sonneneinstrahlung fest angetrocknet war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

