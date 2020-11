Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb stiehlt Parfüm für über 1.000 Euro

HagenHagen (ots)

Am Samstag, 07.11.2020, bemerkte die Mitarbeiterin einer Drogerie in der Hohenzollernstraße, wie ein 41-Jähriger zunächst mehrere Parfümflakons und -packungen in einen Einkaufswagen lud. Mit diesem zog er sich in einen rückwärtigen Bereich des Ladens zurück. Hier legte er die Ware, scheinbar unbeobachtet, in eine von ihm präparierte Tasche, mit der die Diebstahlssicherung umgangen werden konnte. Anschließend versuchte er durch einen Nebenausgang zu entkommen. Die Mitarbeiterin hatte in der Zwischenzeit den Ladendetektiv verständigt. Der 44-Jährige hielt den Dieb auf und rief die Polizei. In der Tasche fanden die Beamten hochwertiges Parfüm im Wert von über 1.000 Euro. Der 41-Jährige erhält jetzt eine Anzeige. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell