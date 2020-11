Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Wohnungsdurchsuchung Marihuana sichergestellt - Verdacht auf unerlaubten Handel

Eppelheim/Rhein-Neckar-KreisEppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In Zusammenhang mit einer Wohnungsdurchsuchung wurden am Sonntag in Eppelheim 70 Gramm Marihuana und 32 Gramm Marihuana-Verschnitt aufgefunden.

Zunächst klingelten Polizeibeamte aufgrund einer Fahrerermittlung an mehreren Wohnungen in der Boschstraße. Als der 24-Jährige Beschuldigte die Eingangstür seiner Wohnung öffnete, konnten die Beamten starken Marihuanageruch wahrnehmen. Auf Nachfrage waren der 24-Jährige und dessen 23-jährige Mitbewohnerin mit einer Wohnungsdurchsuchung einverstanden, bei der die Polizeibeamten neben der genannten Menge an Marihuana eine Feinwaage, Portionierungsmaterial sowie zwei Smartphones auffinden und beschlagnahmen konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell