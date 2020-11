Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibe an Auto eingeschlagen und Rucksäcke entwendet - Polizei sucht Zeugen

Oftersheim/Rhein-Neckar-KreisOftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag wurde zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr ein im Postweg auf dem Parkplatz am Schützenhaus abgestellter Opel beschädigt. Bislang unbekannte Täter schlugen die linke hintere Seitenscheibe des Autos ein und entwendeten zwei Rucksäcke, in denen sich ein Firmenlaptop der Marke Lenovo, ein Ipad Air und ein Kulturbeutel befanden. Der Gesamtschaden beträgt rund 1.500 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden

