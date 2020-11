Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - eine verletzte Person - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-WeststadtHeidelberg-Weststadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 20 Uhr an der Kreuzung Rohrbacher Straße/ Kurfürsten-Anlage. Ein 17-Jähriger wollte mit seinem Leichtkraftrad von der Rohrbacher Straße in die Kurfürsten-Anlage abbiegen, als ihn ein bislang unbekannter Motorradfahrer am Lenker berührte, woraufhin der junge Mann stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Motorradfahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 EUR.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Motorradfahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-991700, zu melden

