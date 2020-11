Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: In Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Mannheim-RheinauMannheim-Rheinau (ots)

Unbekannte Täter brachen im Stadtteil Rheinau in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Die Einbrecher hebelten die Hauseingangstür eines Sechs-Familien-Hauses in der Stolzeneckstraße auf und gelangten so in die Kellerräume. Hier brachen sie die Türen zu mindestens fünf Kellerverschlägen auf und durchsuchten diese. Inwiefern etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

Ein Bewohner des Anwesens stellte den Einbruch am Sonntagmorgen, gegen neun Uhr fest und verständigte die Polizei.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

