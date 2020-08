Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Einbruch in Bäckerei; Vaihingen an der Enz: Unbekannter zerkratzt PKW; Sersheim: PKW weicht Wildtier aus

Ludwigsburg

Eberdingen-Hochdorf: Einbruch in Bäckereifiliale

Zwischen Samstag 18.00 Uhr und Sonntag 05.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Keltenstraße in Hochdorf ein. Indem sie ein Fenster aufbrachen, gelangte sie ins Innere der Filiale. Anschießend entwendeten sie einen Tresor, den sie vermutlich unter Zuhilfenahme eines technischen Geräts aus seiner Verankerung lösten. In dem Tresor befand sich Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150/31245, in Verbindung zu setzen.

Vaihingen an der Enz-Horrheim: Unbekannter zerkratzt Pkw

Zwischen Samstag 21.00 Uhr und Sonntag 09.30 Uhr wurde ein in der Findeisenstraße in Horrheim geparkter VW von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt. Die Beschädigungen ziehen sich von der Motorhaube über die A-Säule bis hin zur Fahrertür. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, entgegen.

Sersheim: Pkw weicht Wildtier aus - Fahrzeug nicht mehr fahrbereit

Nach einem Unfall am Sonntag gegen 20.40 Uhr auf der Kreisstraße 1638 zwischen Sersheim und Sachsenheim-Hohenhaslach sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07142/941-0, noch Zeugen. Ein 27-jähriger Opel-Fahrer, der in Richtung Sersheim unterwegs war, leitete vermutlich aufgrund eines Rehs eine Vollbremsung ein und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet mehrfach in den Grünstreifen, wodurch das Auto so stark beschädigt wurde, dass es abgeschleppt werden musste.

Polizeipräsidium Ludwigsburg