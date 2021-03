POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 09.03.21 für den Bereich Salzgitter

Polizei Salzgitter

Diebstahl einer Geldbörse

Salzgitter, Bad, Am Pfingstanger, 08.03.21, 12:25 Uhr

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die 83-jährige Geschädigte in ein Gespräch verwickelt. Durch einen weiteren unbekannten Täter wurde währenddessen die Geldbörse der Geschädigten aus der Handtasche entwendet. Die Handtasche hatte sich zu dem Zeitpunkt im Einkaufswagen der Geschädigten befunden. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von 160 EUR. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet. Da die Polizei bisher keine Hinweise auf die Täter erlangen konnte, werden Zeugen gebeten sich unter 05341/ 825-0 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Diebstahl aus einer Garage

Salzgitter, Lebenstedt, Pestalozzistraße, 05.03.21 14:00 Uhr bis 08.03.21 07:20 Uhr

Zurzeit unbekannte Täter hebelten zwei Garagen auf. Aus einer der Garagen wurde ein Laubbläser durch die Täter entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1060 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.

Diebstahl von Diesel aus einem Bagger

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 05.03.21 13:00 Uhr bis 08.03.21 07:45 Uhr

Unbekannte Täter brachen die Heckklappe eines auf einer Baustelle befindlichen Baggers auf. Anschließend entwendeten die Täter mehrere Liter Diesel. Es entstand ein Schaden in Höhe von 250 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.

Mehrere Schockanrufe im Bereich der Stadt Salzgitter

Salzgitter, 08.03.21

Im Laufe des Tages kam es zu vermehrten Anrufen falscher Polizeibeamter. Der Anrufer gab sich am Telefon als Polizist aus und erzählte, dass ein naher Angehöriger einen Unfall gehabt hatte. Mit verschiedenen Begründungen wurde dann eine hohe Summe an Geld gefordert. Ein Schaden entstand bei keinem der Geschädigten, da diese rechtzeitig den Betrugsversuch erkannten und das Gespräch beendeten. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Betruges ein. Die Polizei appelliert an Sie, wenn Sie solch einen Anruf kriegen seien sie misstrauisch. Die Polizei fordert niemals Geld von Ihnen. Auch informieren wir Sie nicht am Telefon darüber, dass ein Angehöriger einen Unfall gehabt hatte. Wenn Sie solch einen Anruf erhalte, beenden Sie umgehend das Gespräch und informieren Sie ihre örtlich zuständige Polizei.

Fälschung eines Kennzeichen

Salzgitter, Lebenstedt, Carl-von-Ossietzky-Straße, 08.03.21, 22:50 Uhr

Polizisten wollten einen Rollerfahrer und seinen Sozius kontrollieren, da der Sozius ohne Helm mitfuhr. Zudem war das Kennzeichen des Rollers gefälscht. Nachdem der Rollerfahrer angehalten hatte, flüchteten er und der Sozius in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen von Ermittlungen konnten dann sowohl der Fahrer als auch der Sozius ermittelt werden. Durch die Polizei wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschen, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

