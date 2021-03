Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 9. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Auffahrunfall, eine leicht verletzte Autofahrerin

Montag, 08.03.2021, gegen 08:40 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte ein 57-jähriger Autofahrerin am Montagmorgen ein auf der Lindener Straße vor ihm verkehrsbedingt anhaltendes Auto zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 60-jährige Fahrerin des haltenden PKW leicht verletzt. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Schöppenstedt: Fenster einer leerstehenden Wohnung eingeworfen

Sonntag, 07.03.2021, 16:00 Uhr, bis Montag, 08.03.2021, 08:00 Uhr

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh warfen bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe einer zurzeit leerstehenden Wohnung in Schöppenstedt, Braunschweiger Straße, ein. Der entstandene Sachschaden wird mit 250 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei Schöppenstedt unter 05332 / 946540.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell