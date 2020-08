Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: 09.08.20 Vegetationsbrand "Am trockenen Stiefel"

Ratingen, Mülheimer Str., 09.08.20, 11:12 Uhr Am Sonntagvormittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Waldbrand in der Nähe des Parkplatzes "Am trockenen Stiefel" gerufen. Während sich die zahlreich alarmierten Kräfte dort sammelten, führte der Meldende den Einsatzführungsdienst zur Erkundung noch ca. 1 km in den Wald hinein. Vor Ort stellte sich heraus, dass nur etwa 2 m² Unterholz brannten. Das Feuer hatte sich noch nicht weiter ausgebreitet und konnte mit einem C-Rohr schnell gelöscht werden. Der Waldbrandgefahrenindex für dieses Gebiet wird noch bis Donnerstag mit der Stufe 4 von 5 angegeben. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr des Löschzugs Mitte und Lintorf sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.

