Polizei Hagen

POL-HA: 23-Jährige bei Autounfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Auf der Weststraße in Vorhalle ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall. Eine 23-Jährige war gegen 7:30 Uhr mit ihrem Toyota in Richtung A1 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie auf das Heck eines vorausfahrenden Opels auf. Dessen 65-jährige Fahrerin musste nach bisherigen Erkenntnissen verkehrsbedingt die Fahrgeschwindigkeit verringern. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 23-jährige Hagenerin leicht und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ihr Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 8.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen hat die Ermittlungen übernommen. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell