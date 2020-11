Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verkehrsunfall mit Aufpralldämpfer

FreiburgFreiburg (ots)

Am Sonntag, den 01.11.2020, gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer die A98 von Weil in Richtung Rheinfelden. Bei der Ausfahrt Lörrach-Mitte stieß der BMW frontal gegen einen Aufpralldämpfer. Der PKW-Fahrer blieb dabei unverletzt. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden am BMW. Der Aufpralldämpfer wurde durch den Aufprall vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 EUR. Es besteht der Verdacht, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand.

