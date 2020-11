Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fröhnd i.Schw.: Brand an Freizeitheim - Feuerwehreinsatz

FreiburgFreiburg (ots)

Möglicherweise aufgrund unvorsichtigem Umgang mit Zigaretten gerieten am Sonntag, 01.11.2020, gegen 16 Uhr, Müllsäcke bei einem Freizeitheim in Fröhnd-Kastel in Brand. Die Müllsäcke waren im Außenbereich des Hauses an einer Hauswand abgestellt. Ein Nachbar nahm die Rauchentwicklung war und begann mit Löscharbeiten. Durch die Feuerwehr konnte der Brand letztlich komplett gelöscht werden. Es entstand Sachschaden an einer Hauswand, mehreren Fenstern und einem Freisitz. Dieser beläuft sich vermutlich auf mehrere tausend Euro. Die Feuerwehren aus Fröhnd und Schönau waren mit sechs Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften am Brandort. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst verständigt worden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Oberes Wiesental übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer und Thorsten Becker

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell