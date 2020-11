Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 46-jähriger Motorradfahrer am Samstag, 31.10.2020, gegen 17 Uhr, auf der B316 zu. Der Mann war mit seiner Maschine von Degerfelden in Richtung Lörrach unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve beim Hagenbacher Hof verlor er die Kontrolle und stürzte. Sein Motorrad schleuderte gegen die Leitplanke und wurde stark beschädigt. Der Mann selbst zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 7000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer und Thorsten Becker

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell