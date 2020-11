Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Brühl: Brennende Kerze löst Küchenbrand aus

FreiburgFreiburg (ots)

Zu einem Küchenbrand kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag, 02.11.2020, gegen 00:30 Uhr in der Kandelstraße in Freiburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Auslöser des Feuers vermutlich eine heruntergebrannte Kerze, die auf das Küchenmobiliar übergegriffen hat. Der Bewohner wurde bei dem Wohnungsbrand zum Glück nicht verletzt.

Der Brandschaden in der Küche wird auf ungefähr 10 000 Euro geschätzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar.

